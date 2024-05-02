وكيل "تعليم مطروح" يتفقد معرض ختام الأنشطة التربوية بإدارة الحمام التعليمية

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح معرض ختام الأنشطة التربوية بإدارة الحمام للعام الدراسي 2023- 2024، والذي تم تنظيمه بمدرسة الحمام المتميزة لغاتز

وذلك بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية ومجدي سعد صميدة عضو مجلس أمناء مطروح وإبراهيم رسلان رئيس مجلس أمناء الحمام وفرج أبو أحمد نقيب معلمي الحمام والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال وسلوي سمير موجه عام التربية الفنية وهند عفيفي مسئول وحدة تكافؤ الفرص وذلك بمشاركة طلابية من مختلف مدارس الحمام.

جولة تفقدية بالمعرض

وأستهل شحاته جولته التفقدية تفقده لأركان المعرض بنقله تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للحضور ثم تفقد الجوانب المتنوعة للمعرض، والتي اشتملت علي أنشطة متنوعة لرياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والمكتبات والمجال الصناعي والتربية الزراعية والصحافة المدرسية والتربية الفنية والوسائل التعليمية والتعليم الفني ممثلا في أنشطة مدرسة عثمان بن عفان الصناعية بين والحمام التجارية الثانوية بنات وبنين.

مشروع رأس المال

ووجه وكيل تعليم مطروح إدارة الحمام بالتوسع فى مشروع رأس المال بتجهيز الزي العسكري لطلاب المدارس العسكرية العامة والفنية خلال العام الدراسي المقبل، مشيرا أن إدخال نوع استثماري جديد من خلال مشروع رأس المال يساهم في تطوير العملية التعليمية ويعود بالنفع والفائدة علي كافة عناصر المنظومة التربوية بمحافظة مطروح.

إشادة بالرسومات الفنية والمشغولات اليدوية

وأشاد مدير المديرية بالمعروضات والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية والوسائل التعليمية الإيضاحية وأنشطة رياض الأطفال والتى ألقت الضوء علي المشروعات القومية التي تجري بكافة أنحاء مصر لتبصير الطلاب بأهمية هذه المشروعات كذلك ثمن مشاركة مدارس الساحل والقري التابعة لمدينة الحمام لاول مرة في معرض ختام الأنشطة.

فقرات استعراضية لبراعم رياض الأطفال

وتابع تعليم مطروح والحضور فقرات الحفل الفني حيث اشتمل علي فقرات متميزة استعراضية غنائية لبراعم رياض الأطفال ثم قدم بعض الطلاب بمدارس الحمام فقرات فنية شملت الإلقاء والانشاد الديني نالت إعجاب وإشادة الحضور أيضًا استعراض فني متميز عن مبادرة دوي والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص، ثم اختتم الفقرات الإحتفالية بعزف بارع بآلة الأورج الموسيقية لاحدي الطالبات الموهوبات بمدرسة مطروح الرسمية لغات.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي قدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لمدير إدارة الحمام وكافة القائمين علي إعداد وتجهيز معرض ختام الأنشطة عرفانا بحسن التنظيم مثمنا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية علي مدار العام الدراسي بمدارس الحمام إيمانًا بأهميتها في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عمليا وعلميا وأشاد في الوقت ذاته باشتمال المعرض علي عديد من الوسائل التعليمية الإيضاحية والتي تبسط المنهج الدراسي وتحسن من المستوي التحصيلي لأبنائنا الطلاب مطالبا كافة الإدارات التعليمية بالتوسع في تجهيز وسائل تعليمية ميسرة لخدمة المناهج التعليمية ودعم منظومة التعليم الجديده.



كما كرم وكيل تعليم مطروح، القائمين على تنظيم المعرض تقديرًا للتنظيم المتميز وللجهود المبذولة علي مدار العام الدراسي كذلك كرم الكوادر التربوية المتميزة بالإدارة التعليمية والطلاب المتميزين علميا وبالأنشطة التربوية بمدارس الحمام خلال العام الدراسي الحالي.