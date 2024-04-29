الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض المدرسة الفنية بنات

عمرو شحاتة، وكيل
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات في حي الشروق بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وأيمن الصاوي، مدير عام التعليم الفني، وجيهان محمد، مدير إدارة التعليم الصناعي، ودعاء عطية، مدير المدرسة.

المشغولات الصوفية

وتفقد شحاتة، أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية، مستمعًا إلى شرح من مشرفات القسم والطالبات حول كيفية استخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات، ثم تابع أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية شملت كاميرات المراقبة ودوائر الإنذار وأجهزة الحماية وطريقة تشغيل أطباق استقبال الأقمار الصناعية بالتوصيل الكهربي بنوعيه على التوازي وعلى التوالي، نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم.

وتابع وكيل تعليم مطروح،  أعمال قسم الصباغة والطباعة، وكيفية تصميم لوحات فنية مميزة بطرق فنية مبسطة وتابع كذلك المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسميِّ الملابس الجاهزة والزخرفة. 

جودة المنتجات

وأعرب وكيل تعليم مطروح، عن سعادته بتواجده بين أبناء الفنية بنات، مشيدًا بجودة المنتجات التي صنعها الطالبات وبما يتمتعن به من دقة ومهارة عالية تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في سد احتياجات المجتمع المدني من المنتجات وبأسعار تنافسية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل لمدارس التعليم الفني لمسايرة توجه الدولة نحو الاهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وكرَّم وكيل تعليم مطروح مديرة ومعلمات المدرسة، تقديرًا للمجهود المتميز والأداء الفعَّال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات، متمنيًا لهم دوام التوفيق ووافر السداد. 

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
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