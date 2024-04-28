الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد فعاليات المؤتمر الإعلامي "الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الإعلامي "الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية" التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي مراكز الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات الإسكندرية ومطروح وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات واللواء نصر محمد سالم الخبير الاستراتيجي والدكتور أحمد السرساوي زميل أكاديمية ناصر والدكتورة ام العز بريك مدير إدارة إعلام مطروح وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومديري المديريات وشباب مطروح.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم تسجيلي للهيئة العامة للاستعلامات ثم المحاضرات. 

احتفالية المرأة المصرية

واستعرضت المهندسة الزراعية أمل السيد وتم تكريمها مؤخرا من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية لهذا العام بعنوان (المرأة المصرية أيقونة النجاح) تجربتها في الحياة العملية ومجالات التطوع التي مارستها على مدار حياتها وكيفية التغلب على المعوقات والصعوبات التي واجهتها.

وأكدت المدربة إيمان السيد أنها قامت بإطلاق أول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية في محافظة مطروح، حيث قامت بتدريب 318 سيدة في قرى ونجوع المحافظة، كما أسست أول جمعية تعاونية زراعية نسائية. وشددت على ضرورة المشاركة والانضمام للأعمال التطوعية، وضرورة اكتشاف المواهب في الأبناء وتنميتها.

وأكدت أن محافظة مطروح تتمتع بقدرة أهلها على العمل والإنتاج والابتكار إذا توفرت الظروف والفرصة لذلك، وهذا ما لاحظته في فتيات مطروح بمراكزها المختلفة.

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فعاليات المؤتمر المؤتمر الاعلامي الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية قطاع الإعلام الداخلى مطروح

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