الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قصة حب تنتهي بصدمة العمر.. "نيفين" تخلع زوجها بعد 6 سنوات زواج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت سيدة بدعوى لمحكمة الأسرة بزنانيري، تطالب فيها بخلع زوجها بسبب خدمتها لأهله ووالدته في مصر، بينما تزوج هو بأخرى في السعوية.

 

قالت الزوجة "نيفين محمد" في دعواها التي حملت رقم ٦٨١١ لسنة ٢٠٢٤: تزوجت منذ ست سنوات وأنجبت طفلتي الوحيدة هنا، وبعد زواجنا بشهور بسيطة سافر زوجي للعمل في السعودية ليسدد ديون الزواج".


وتابعت: كان في بداية سفره يتحدث معي دائمًا وكان لديه رغبة واشتياق لي ولابنته وبعد سنة تقريبًا عاد لمصر في إجازة ووعدني بأنه سيرسل لي زيارة للإقامة معه ستة أشهر، وبعد سفره مرضت والدته وأصيبت بجلطة وبرغم أن لديه 3 أشقاء بنات أكبرهن متزوجة بنفس الشارع المقيمين به والآخريات يعملن في مصنع، لكن زوجي أمرني أن أكون المسؤولة عنها وعن علاجها مسؤلية كاملة.


واضافت: مرت سنة واتنين وزوجي لم يفكر يأتي إجازة أو يرسل لنا دعوى مثلما وعدني وبكل مرة يبرر بأن مصاريف السفر غالية والإقامة وعليه الاستمرار لفترة لمساعدة شقيقاته البنات في جهازهن.


واستكملت نيفين: بعد أربع سنوات لم يحضر فيهم مطلقًا وأنا أعيش مثل الخادمة لوالدته وأشقاءه علمت من أحد أقاربي يعمل بالسعودية أنه متزوج من سيدة مصرية أرملة مقيمة هناك وأنجب منها طفلة، وبمواجهته لم ينكر بل طلب مني تقبل الوضع حتى يتمكن من النزول لمصر وشراء منزل يجمعني به أنا وزوجته الجديدة، لكني رفضت الاستمرار معه وطلبت الطلاق وديًا فرفض محاولاً إصلاح الأمر معي لأكمل باقي عمري خادمة لأهله، فتركت منزل الزوجية وحررت ضده عدة دعاوي قضائية بالنفقة الزوجية ونفقة صغيرتي وأخيرًا بالخلع.

محكمة الاسرة شقة الزوجية السعودية دعاوى قضائية النفقة الزوجية خلع

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