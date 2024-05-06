"متجوزك مريضة".. سيدة ترفع دعوى خلع: "جوزى طردنى وقالى أبوكى اللى يدفع مصاريف علاجك"

"ساقني حظي للزواج من رجل عديم القلب والرحمة وغير مقتنع بأن المرض بيد الله تعالى".. بهذه الكلمات بدأت نريمان عبدالتواب حديثها، لـ"الدستور"، بعد تقديم دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

وقالت الزوجة: “تزوجت منه بزواج تقليدي، وفي بداية زواجنا كانت حياتنا مليئة بالمشاكل والخلافات بسبب عصبيته الزائدة ومشاجراته حول أتفه الأسباب، لكن قررت التحمل حتى أعتاد طباعه”.

وتابعت: “بعد 6 أشهر من زواجنا تم حملي بابني، وأثناء الحمل كنت دائما أعاني من مغص وآلام شديدة في بطني، كان يُقنعني بأن هذه أعراض الحمل وليس أكثر، ومن شدة تعبي قرر والدي اصطحابي للطبيب وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وحينها اكتشفنا وجود كيس دموي داخل الرحم، وطلب مني الطبيب التحمل حتى الولادة لأنه صعب تناول أي أدوية خلال الحمل، وأثناء الولادة تم استئصال الكيس الدموي، وطلب مني الطبيب المتابعة باستمرار لأن من الممكن ظهور مثل هذه الأكياس مرة أخرى داخل أو خارج الجسم، لكن زوجي كان مُتعنتًا للغاية في متابعتي للطبيب، مُبررًا بأنه ليس في استطاعته تحمل مصاريف العلاج، وبعد شهور قليلة اكتشفت ظهور كيس دهني حجمه كبير أسفل منطقة البطن، وقرر الطبيب استئصاله في عملية جراحية، وتحمل والدي كل تكاليف العملية، على الرغم من أن زوجي يتحصل على راتب محترم؛ إلا أنه رفض دفع جنيه واحد في العملية".

واستكملت نريمان: "من المؤسف في الأمر أن زوجي كان يرفض دفع ثمن الكشف والمتابعة والأدوية التي طلبها مني الطبيب للاستمرار عليها، مبرراً “أنا متجوزك وانتي أكيد عندك الأكياس دي في جسمك، يبقى والدك اللي يتحمل، فكنت في حالة من الحرج الدائم من والدي ولن أستطع إخباره برفض زوجي الإنفاق على علاجي، ولعدم استمراري على المتابعة والعلاج كما طلب الطبيب، ظهر كيس دهني آخر في كتفي وأثر بشكل كبير على ذراعي اليمنى”.

واستكملت الزوجة: “تشاجرت مع زوجي مشاجرة كبيرة واتهمته بالبخل والنقص، فتعدى علىّ بالضرب المبرح وطردني من شقة الزوجية، قائلا "روحي لأبوكي ولو اتعالجتي هبقى أرجعك، وبعد عمل جلسات عرفية لإصلاح الأمر من أجل ابننا، رفض والدي إرجاعي له لأنه شخص ناقص ولا يؤتمن، وطلبنا منه الطلاق بالمعروف فرفض".