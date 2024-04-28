الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أزهرية مطروح": لم نتلق شكاوى بأول امتحانات الترم الثانى لصفوف "النقل الثانوى والقراءات"

النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات

قال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، إن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي "الترم" الثاني لصفوف النقل الثانوي والقراءات.

1788 طالبًا وطالبة بصفوف النقل الثانوى والقراءات أدوا الامتحانات

وأضاف وكيل الوزارة، أن  1788 طالبا وطالبة بصفوف النقل الثانوي والقراءات، بـ ٣١ لجنة موزعين على ثلاث إدارات تعليمية يؤدون الامتحانات، حيث يؤدي ١٥٩٥ طالبا وطالبة للنقل الثانوي الامتحان في مادتي (الفقه - التاريخ)، للقسم الأدبي، و(الفقه- الكيمياء) للقسم العلمي، موزعين علي ٢٥ لجنة، بينما يؤدي ٢٩٩ طالبا وطالبة لصفوف نقل القراءات الامتحان في مادتي (الفقه- الإنشاء)، موزعين على لجنتين.

سير الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تفقد عددا من لجان إدارة مطروح التعليمية، يرافقه  فوزي جاد، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، للتأكد من سير الامتحانات، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، ومساءلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، موصيا أبناءه بالحفاظ على التوازن النفسي أثناء أداء الامتحان، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

في سياق آخر، كان قد اطمأن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الخميس الماضي، على تواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مركز توزيع الأسئلة لصفوف النقل (الابتدائي - الإعدادي) بديوان عام المنطقة.

جاء ذلك بحضور الوكيل الشرعي للمنطقة، فضيلة الشيخ عطية سالم، ومدير التعليم الإعدادي، الشيخ سمير خلاف.

إجراءات الأمن والسلامة

 

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، إجراءات الأمن والسلامة، موجهًا تعليماته لرئيس المركز بضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل وتوزيع الأسئلة بوقت كاف على اللجان.

من جانبه، قدم الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، الشكر والتقدير للشرطة المكلفة بالحراسة والعاملين بمركز الأسئلة على مجهودهم المشرف والمتميز.

النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
النقل الثانوي والقراءات
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صفوف النقل الثانوي والقراءات أزهر مطروح ثلاث إدارات تعليمية سير الامتحانات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

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