الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الترسانة يواجه ديروط لتحديد الفريق الأخير الصاعد لدورة الترقى للدورى الممتاز

فريق الترسانة
فريق الترسانة

يكتمل اليوم عقد الفرق المتأهلة لـ دورة الترقي للدوري الممتاز عندما يلتقي فريقا الترسانة وديروط في الرابعة والنصف عصرًا بملعب خالد بشارة بالجونة .

وصعدت ثلاثة فرق لدورة الترقي، وهي حرس الحدود الذي احتل المركز الثالث في دوري المحترفين خلف بتروجت وغزل المحلة، ومنتخب السويس بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، وسبورتنج السكندري بعد فوزه على المنصورة بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل السلبي.

تأهل مستحق للترسانة وديروط للمحترفين 

وتأهل ديروط بقيادة علاء إبراهيم لدوري المحترفين عقب صدارته للمجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب" بفارق المواجهات المباشرة مع الألومنيوم وصيف المجموعة، ولكل منهما 35 نقطة، وحقق ديروط 10 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسرمباراة واحدة وسجل 27 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم بالمجموعة، ودخل مرماه 11 هدفًا كأقوى خط دفاع في المجموعة.

وصعد الترسانة بقيادة حسين شكري لدوري المحترفين بعدما تصدر المجموعة الأولى "2" برصيد 42 نقطة، محققًا أكبر عدد من النقاط جمعه فريق في كل مجموعات دوري القسم الثاني "ب"، كما أنه الفريق الوحيد مع المنصورة الذي لم يتعرض للهزيمة.

وحقق الترسانة 13 انتصارًا، وتعادل ثلاث مرات، ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة، وسجل 35 هدفًا، وهو صاحب أقوى خط هجوم في كل المجموعات بفارق أربعة أهداف عن أسمنت أسيوط، ودخل مرمى الترسانة 5 أهداف كأقوى دفاع في كل المجموعات بالتساوي مع المنصورة.

فريق ديروط

جلسات تحفيزية من مسئولي الناديين 

وشهدت استعدادات الفريقين للمباراة الفاصلة اليوم اهتمامًا كبيرًا من إدارتي الناديين وجماهيرهما، وحرص مسئولو الناديين على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين، ورصدوا لهم مكافأت مجزية في حالة الصعود لدورة الترقي للدوري الممتاز.

يدير المباراة محمود بسيوني، ويساعده وائل شعبان، وخالد السيد، ومعهم محمد عبدالعليم حكمًا رابعًا.

دورة الترقي للدوري الممتاز الترسانة ديروط علاء إبراهيم حسين شكري

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