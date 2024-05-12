الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب السويس يهزم كهرباء الإسماعيلية بهدف ويصعد لدورة الترقي للدوري الممتاز

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

صعد فريق منتخب السويس لدورة الترقي للدوري الممتاز بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في المباراة الفاصلة التي أقيمت بملعب بتروسبورت وأدارها الحكم الدولي محمود ناجي .

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب السويس بهدف سجله أحمد السيد فوزي مدافع كهرباء الإسماعيلية في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة الثالثة عندما انطلق محمد شيكا في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية خرج إليها الحارس عاطف نصحي لكنها اصطدمت بقدم أحمد السيد فوزي مدفع كهرباء الإسماعيلية وتحولت داخل المرمى لتعلن عن هدف التقدم لمنتخب السويس.

في بداية الشوط الثاني أجرى ياسر الكناني المدي الفني لكهرباء الإسماعيلية تغييرين بنزول إسلام حمدينو ورجب رمضان بدلا من محمود عبدالله ومصطفى كشري وحاول كهرباء الإسماعيلية الوصول لمرمى منتخب السويس الذي لم يلجا للدفاع وبادل الكهرباء الهجمات دون خطورة على المرميين.

في الدقيقة 60 دفع سعد فاروق المدير الفني لمنتخب السويس بمحمد مسعد بدلا من سيد موسى وقام ياسر الكناني إشراك مصطفى صفوت بدلا من كريسبو وأهدر إسلام حمدينو فرصة التعادل للكهرباء عندما تباطلاء في تسديد الكرة فتمكن الدفاع من إبعادها .

في الدقيقة 73 دفع ياسر الكناني بمحمد ريعو وأحمد إبراهيم بدلا من حسني عزوز  ودفع سعد فاروق بعصام سليمان بدلا من أكيبو ثم دفع ياسر الكناني بأخر أورقه رجب العربي بدلا من مؤمن إبراهيم.

توالت التغييرات ودفع سعد فاروق بمحمد محمود عطية ودانيال كويكو بدلا من محمد شيكا وعبدالله محمد وحاول كهرباء الإسماعيلية إدراك التعادل واحتسب الحكم محمود ناجي تسع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثالثة منها طالب محمد مسعد مهاجم السويس بالحصول على ركلة جزاء في كرة مشتركة مع مدافع كهرباء الإسماعيلية لكن الحكم أشار باستمرار اللعب ثم أنقذ حارس كهرباء الإسماعيلية انفراد لأحمد صالح لتمتهي المباراة بفوز منتخب السوي بهدف دون رد .

دورة الترقي للدوري الممتاز منتخب السويس كهرباء الإسماعيلية محمود ناجي سعد فاروق

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