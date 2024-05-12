مباراة تحديد المصير.. منتخب السويس يواجه كهرباء الإسماعيلية

يلتقي فريقا منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، بملعب بتروسبورت، في المباراة الفاصلة التي يتأهل الفائز بها لدورة الترقي للدوري الممتاز.

وصعد منتخب السويس بقيادة سعد فاروق لدوري المحترفين بعدما تصدرالمجموعة الثانية "1" في القسم الثاني "ب" برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن العبور وحقق السويس تسعة انتصارات وتعادل 6 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 25 هدفًا ودخل مرماه تسعة أهداف.

محافظ السويس يدعم الفريق

وحرص اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس على عقد جلسة مع المحاسب أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس والمهندس معتز سليم، عضو مجلس إدارة النادي والفنان عمر كمال لبحث إقامة حفل غنائى لدعم نادى منتخب السويس بعد صعوده لدوري المحترفين ودعم الفريق معنويًا قبل مباراة اليوم.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني لدوري المحترفين بعدما تصدر المجموعة الثانية "2" عقب سيناريو مثير، حيث حسم الفريق تأهله قبل انتهاء منافسات المجموعة بأسبوع بعد هزيمة الإنتاج الحربي أمام إيسترن كومباني لكن قبل مباريات الأسبوع الأخير بيوم واحد اعتمد اتحاد الكرة فوز الإنتاج الحربي على إيسترن كومباني الذي أشرك لاعبًا موقوفًا.

وفي الأسبوع الأخير، التقى فريقا الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية باستاد السلام، وكان فوز الإنتاج الحربي يعني صعوده لدوري المحترفين نظرًا لتفوقه في مجموع مباراتيه مع كهرباء الإسماعيلية الذي نجح في التعادل والصعود لدوري المحترفين بعدما تصدر المجموعة برصيد 33 نقطة من الفوز في تسع مباريات والتعادل ست مرات وخسارة مباراة واحدة وسجل 20 هدفًا ودخل مرماه عشرة أهداف.

فريق كهرباء الإسماعيلية

قيادات الكهرباء يساندون الفريق

وعقد المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس نادي كهرباء الإسماعيلية جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين في حضور علي خلاف عضو مجلس إدارة النادي والمحاسب شريف عابدين مدير عام العلاقات العامة أكد خلالها كامل الدعم والمساندة للفريق خلال المباراته الحاسمة .

وطالب رئيس نادي كهرباء الإسماعيلية اللاعبين بضرورة التركيز وبذل الجهد والعرق لتحقيق الفوز والتأهل لدورة الترقي مؤكدًا ثقته في خبرات ومهارات اللاعبين.

وخلال الجلسة وعد الجهاز الفني واللاعبون رئيس وقيادات نادي كهرباء الإسماعيلية ببذل المجهود لتحقيق الفوز والتأهل لدورة الترقي.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده محمد لطفي وهشام الدسوقي ومعهم أحمد العباسي حكمًا رابعًا .