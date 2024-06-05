الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بيروت

أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء قرب مبنى  السفارة الأمريكية في لبنان، في عوكر، شمال بيروت، بحسب تقارير من وسائل إعلام لبنانية مختلفة. 

وأصدر الجيش اللبناني بيانًا أكد فيه الحادث، قائلًا: "إن شخصًا من الجنسية السورية كان مسئولًا عن إطلاق النار، وأصيب برصاص الجيش أثناء تصديه لمصادر النيران، وتم بعد ذلك اعتقاله ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذكر الجيش اللبناني أنه يجري تحقيقًا أوليًا للمتابعة لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية بلبنان: إن هناك إطلاق نار من أسلحة خفيفة قرب مبنى السفارة، ومنشآتنا وفريقنا آمنون، والتحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات المحلية.

وذكرت قناة LBCI اللبنانية أن الطرق المؤدية إلى السفارة من الضبية وعوكر مغلقة.

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