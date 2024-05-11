السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سبورتنج يهزم المنصورة بركلات الترجيح ويتأهل لدورة الترقي للدوري الممتاز

مباراة سبورتنج والمنصورة
مباراة سبورتنج والمنصورة

تأهل فريق سبورتنج السكندري بقيادة أحمد فاروق للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بعد فوزه على المنصورة 4- 3 بركلات الترجيح في لمباراة الفاصلة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

الشوط الأول جاء متوسط المستوي وتأثر أداء الفريقين بحرارة الجو وإن كان المنصورة الأفضل والأكثر محاولات للوصول لمرمى سبورتنج لكن الخطورة على مرمى الحارس أيمن رجب.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة المنصورة لكنه لاعبيه عجزوا عن اختراق دفاع سبورتنج المنظم وفي الدقيقة 70 تصدى أحمد هريسة لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة سهلة بين يدي حارس سبورتنج .

في الدقيقة 71 أهدر البديل خالد رسلان أسهل فرص المباراة عندما أخطأ مدافعا سبورتنج في إبعاد الكرة وخطفها خالد رسلان وانفرد تماما بالحارس أيمن رجب الذي نجح في إنقاذ مرماه من هدف مؤكد.

احتسب الحكم الدولي أحمد الغندور ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح .

في الركلة الأولى سجل أحمد هريسة للمقاولون ونجح مصطفى شيكو حارس المنصورة في التصدي للكرة التي سددها خالد محمود .

في الركلة الثانية ارتدت الكرة التي سددها محمود عفروتو لاعب لمنصورة من العارضة وسجل أحمد حمدين لاعب سبورتنج .

في الركلة الثالثة سجل يوسف بيبو للمنصورة وسجل عزالدين خميس لاعب سبورتنج .

في الركلة الرابعة تصدى أيمن رجب حارس سبورتنج للكرة التي سددها خالد رسلان 

في الركلة الخامسة سجل محمود جاب الله للمنصورة  وسجل رزق عبد الحليم لسبورتنج ليفوز الفريق السكندري 4-3 ويتأهل لدورة الترقي للدوري الممتاز.

مثل فريق سبورتنح أيمن رجب في حراسة المرمى

خط الدفاع.. عاطف محمود - طارق سيد - مؤمن مهدي - محمد رمضان

خط الوسط.. محمد السعيد - محمد مجدي - عبدالرحمن مصطفى- مروان السيد

خط الهجوم.. رزق عبدالحليم - عبدالرحمن السويسي.

دوري القسم الثاني “ب “ المنصورة سبورتنج فاروق يمن رجب

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