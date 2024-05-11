السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنصورة يواجه سبورتنج فى المباراة الفاصلة للتأهل لدورة الترقى للدورى الممتاز

فريق المنصورة
فريق المنصورة

يشهد ستاد بتروسبورت في الثالثة عصر اليوم السبت، مواجهة قوية بين فريقي المنصورة وسبورتنج يتأهل الفائز بها للدورة الرباعية، التي يشارك فيها حرس الحدود الذي احتل المركز الثالث في دوري المحترفين، وأوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" ويصعد الفائز بها للدوري الممتاز.

الفريقان صعدا لدوري المحترفين لكن كل منهما لديه الرغبة في الفوز والمشاركة في دورة الترقي للدوري الممتاز وحافظ الفريقان على القيادة الفنية منذ بداية الموسم بوجود عبد اللطيف الدوماني مدير فنيا للمنصورة وأحمد فاروق مديرا فنيا لفريق سبورتنج.

ويتفوق سبورتنج على المنصورة هجوميا بفارق 9 أهداف بينما يملك المنصورة واحدا من أقوى خطوط الدفاع في القسم الثاني "ب" ولم تهتز شباكه سوى خمس مرات في 18 مباراة بفارق 13 هدفا عن سبورتنج.

المنصورة بدون هزيمة 

وصعد المنصورة لدوري المحترفين بعد تصدره للمجموعة الثالثة "1" بعد منافسة شرسة مع شباب القزازين، حيث تساوي الفريقان في رصيد 36 نقطة وفي مجموع مباراتيهما معا وصعد المنصورة بفارق هدفين وحقق المنصورة 9 انتصارات وتعادل 9 مرات ولم يتلق أي هزيمة وسجل  20 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف.

المنصورة يحظى بدعم كبير من جماهيره ومجلس الإدارة بقيادة العميد محمد بسيوني الذي حرص على حضور تدريبات اللاعبين لتحفيز اللاعبين وطالبهم بالفوز والصعود لدورة الترقي للدوري الممتاز .

فريق سبورتنج

سبورتنج تفوق على الأوليمبي

في المقابل نجح فريق سبورتنج السكندري في تصدر المجموعة الثالثة "2"والصعود لدوري المحترفين بعد منافسة ثلاثية مع الأوليمبي وهلال مطروح وجمع سبورتنج 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات وسجل 28 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده إبراهيم السوداني وإسلام أبوالعطا ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا .

دوري القسم الثاني ب المنصورة سبورتنج دورة الترقي للدوري الممتاز عبد اللطيف الدوماني

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