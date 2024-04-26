القسم الثاني "ب".. مباريات الأسبوع الأخير تحدد الفريقين الهابطين للقسم الثالث

تقام اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الثامن عشر والأخير بالمجموعة الأولى "1" و"2" بمسابقة دوري القسم الثاني "ب" والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريقين الهابطين لدوري القسم الثالث.

مواجهة مباشرة بين ملوي وقوص

في المجموعة الأولى "1" يلتقي شبان قنا مع الأقصر والألومنيوم مع كيما أسوان وطهطا مع ديروط وملوي مع قوص وبعد تأهل ديروط لدوري المحترفين انحصر صراع الهبوط للقسم الثالث بين ملوي وقوص ولكل منهما 8 نقاط ويكفى ملوي التعادل نظرا لفوزه على قوص في الدور الأول 2-1 وبالتالي تفوقه في مجموع مباراتي الفريقين معا أما قوص فلا بديل أمامه سوى الفوز.

وفي المجموعة الأولى "2" يلتقي مركز شباب مغاغة مع الواسطى والمنيا مع تليفونات بني سويف وطامية مع بني مزار ونجوم مصر مع الترسانة.

فريق طامية

صراع رباعي في المجموعة الأولى "2"

وبعد صعود الترسانة لدوري المحترفين يبقى تحديد الفريق الهابط للقسم الثالث والمنافسة بين أربعة فرق هى الواسطى وطامية ولكل منهما 15 نقطة وملوي ومركز شباب مغاغة ولكل منهما 13 نقطة وفي حالة انتهاء مباراتى مركز شباب مغاغة مع الواسطى وطامية مع بني مزار بالتعادل أو فوز طامية والواسطى يتساوي فريقا مركز شباب مغاغة وبني مزار في رصيد النقاط ويتم الاحتكام لمجموعة مباراتيهما معا وفي هذه الحالة يبقي بني مزار ويهبط مركز شباب مغاغة نظرا لفوز بني مزار في الدور الأول 3- صفر وتعادل الفريقين في الدور الثاني بهدف لكل منهما.

وفي حالة فوز مركز شباب مغاغة وبني مزار يتساوى طامية والواسطى في رصيد 15 نقطة ويتم الاحتكام لفارق الأهداف نظرا لتعادلهما في مجموعة مباراتيهما معا حيث فاز طامية في الدور الأول 1 – صفر وفاز الواسطى في الدور الثاني 3-1 وقبل مباريات اليوم سجل الواسطى 13 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا بينما سجل طامية 13 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا وفي هذه الحالة يهبط طامية.