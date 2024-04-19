القسم الثانى "ب".. تليفونات بنى سويف يضمن البقاء والصراع يشتعل بين قوص وملوى

تأجل إعلان الفريقين الهابطين لدوري القسم الثالث من المجموعة الأولى "1" و"2" في دوري القسم الثاني "ب" بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع السابع عشر.

في المجموعة الأولى "1" خسر قوص بملعبه أمام طهطا بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد طهطا إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد قوص عند 8 نقاط ويتساوي مع ملوي وسيلتقي الفريقان وجها لوجه في الأسبوع الأخير لتحديد الفريق الهابط.

وتعادل ملوي خارج أرضه مع كيما أسوان بهدف لكل منهما؛ ليرتفع رصيد كيما إلى 20 نقطة ويرتفع رصيد ملوي إلى 8 نقاط.. انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل حمادة إيسيان هدف لملوي من ركلة جزاء ورد كيما أسوان بهدف التعادل من ركلة جزاء أيضا.

وحقق أسمنت أسيوط فوزًا كبيرًا على شبان قنا بستة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد شبان قنا عند 14 نقطة.

وفاز الألومنيوم خارج أرضه على الأقصر بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 32 نقطة وبتوقف رصيد الأقصر عند 18 نقطة.

وفي المجموعة الأولى "2" فاز تليفونات بني سويف على طامية بهدفين نظيفين؛ ليرتفع رصيد التليفونات إلى 16 نقطة ويضمن البقاء بينما توقف رصيد طامية عند 15 نقطة وتنتظره مباراة صعبة في الأسبوع الأخير مع بني مزار.

وفاز بني مزارعلى نجوم مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم رضا النعناعي؛ ليرتفع رصيد بني مزار إلى 13 نقطة، ويتوقف رصيد نجوم مصر عند 21 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم بني مزار 2-1 وتقدم محمود رمضان لنجوم مصر في الدقيقة 22 وتعادل بني مزار عن طريق أحمد ماهر في الدقيقة 33 وأضاف أحمد ماهر الهدف الثاني لبني مزار في اللحظات الأخيرة وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن دودي الهدف الثالث لبني مزار من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفاز المنيا على الواسطى بهدف دون رد ليرتفع رصيد المنيا إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد الواسطى عند 15 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل مصطفى كراوش هدف الفوز لللمنيا في الدقيقة 72.

ونجح مركز شباب مغاغة في تحويل تأخره أمام الفيوم بهدف لفوز 4-1، ليرتفع رصيد مركز شباب مغاغة إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد الفيوم عند 27 نقطة.