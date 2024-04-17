الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثاني (ب).. سبورتنج يحتفظ بقمة مجموعته والإسكندرية للبترول يهبط للقسم الثالث

مباراة الأوليمبي
مباراة الأوليمبي والحمام

اقترب فريق سبورتنج من الصعود لدوري المحترفين بعد فوزه على هلال مطروح بملعبه بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ويحتفظ بقمة المجموعة الثالثة “2 “ في دوري القسم الثاني ”ب ” بفارق ثلاث نقاط عن الأوليمبي بينما توقف رصيد هلال مطروح عند 26 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم هلال مطروح بهدف سجله يوسف عاشور في الدقيقة 26 وتعادل رزق عبد الرحمن لسبورتنج في الدقيقة 32 وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن أحمد هدف الفوز لسبورتنج في الدقيقة 85.

وفاز الأوليمبي على الحمام  المطروحي بهدف سجله عبد الرحمن الدسوقي ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد الحمام عند 25 نقطة وتنحصر المنافسة على لصعود لدوري المحترفين بين سبورتنج والأوليمبي.

وأكد فريق مركز شباب كوم حمادة بقاءه بعد فوزه على دمنهور بهدفين نظيفين سجلهما محمود الشراب ومحمد جمال  ليرتفع رصيد مركز شباب كوم حمادة إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد دنهور عند 23 نقطة.

وهبط فريق الإسكندرية للبترول لدوري القسم الثالث بعد تعادله مع دلفي بدون أهداف ليرتفع رصيد دلفي إلى 23 نقطة ويرتفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى 12 نقطة.

وفاز فريق طلائع الأسطول على المجد السكندري بهدف دون رد ليرتفع رصيد طلائع الأسطول إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد المجد عند 21 نقطة. 

دوري القسم الثاني “ب “ سبورتنج الأوليمبي هلال مطروح الإسكندرية للبترول

مواد متعلقة

ترتيب فرق مجموعة بحري في دوري القسم الثاني "ب " قبل مباريات اليوم

القسم الثاني.. هلال مطروح يستضيف سبورتنج والأولمبي يواجه الحمام في صراع الصعود

القسم الثانى ب.. ديروط يتأهل رسميًا لدورى المحترفين والترسانة يسحق بنى مزار بثلاثية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين