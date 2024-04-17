القسم الثاني (ب).. سبورتنج يحتفظ بقمة مجموعته والإسكندرية للبترول يهبط للقسم الثالث

اقترب فريق سبورتنج من الصعود لدوري المحترفين بعد فوزه على هلال مطروح بملعبه بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ويحتفظ بقمة المجموعة الثالثة “2 “ في دوري القسم الثاني ”ب ” بفارق ثلاث نقاط عن الأوليمبي بينما توقف رصيد هلال مطروح عند 26 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم هلال مطروح بهدف سجله يوسف عاشور في الدقيقة 26 وتعادل رزق عبد الرحمن لسبورتنج في الدقيقة 32 وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن أحمد هدف الفوز لسبورتنج في الدقيقة 85.

وفاز الأوليمبي على الحمام المطروحي بهدف سجله عبد الرحمن الدسوقي ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد الحمام عند 25 نقطة وتنحصر المنافسة على لصعود لدوري المحترفين بين سبورتنج والأوليمبي.

وأكد فريق مركز شباب كوم حمادة بقاءه بعد فوزه على دمنهور بهدفين نظيفين سجلهما محمود الشراب ومحمد جمال ليرتفع رصيد مركز شباب كوم حمادة إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد دنهور عند 23 نقطة.

وهبط فريق الإسكندرية للبترول لدوري القسم الثالث بعد تعادله مع دلفي بدون أهداف ليرتفع رصيد دلفي إلى 23 نقطة ويرتفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى 12 نقطة.

وفاز فريق طلائع الأسطول على المجد السكندري بهدف دون رد ليرتفع رصيد طلائع الأسطول إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد المجد عند 21 نقطة.