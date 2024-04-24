الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. المنصورة يلتقي مالية كفر الزيات بـ3 فرص للصعود لدور المحترفين

المنصورة والقزازين
المنصورة والقزازين

يسدل الستار اليوم على منافسات المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" بإقامة مباريات الأسبوع الثامن عشر والأخير في الثالثة والنصف عصرا والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الصاعد لدوري المحترفين والفريق الهابط لدوري القسم الثالث، حيث يلتقي مالية كفر الزيات مع المنصورة ومركز شباب القزازين مع الصيد بالمحلة وبلقاس مع مركز شباب تلا ونبروه مع بني عبيد وكفر الشيخ مع بايونيرز.

بطاقة الصعود بين المنصورة والقزازين

وانحصر صراع الصعود لدوري المحترفين بين المنصورة المتصدر برصيد ٣٥ نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني ومركز شباب القزازين الثاني برصيد ٣٣ نقطة بقيادة سامح العربي.

ويحتاج المنصورة للفوز على مالية كفر الزيات للتأهل إلى دوري المحترفين دون انتظار نتيجة مباراة مركز شباب القزازين والصيد بالمحلة، بينما يحتاج مركز شباب القزازين إلى الفوز مع تعثر المنصورة.

ويصعد المنصورة لدوري المحترفين في حالة تعادله مع مالية كفر الزيات وتعثر مركز شباب القزازين أمام الصيد بالمحلة كما يصعد المنصورة في حالة هزيمته أمام مالية كفر الزيات وعدم فوز القزازين على الصيد.

وفي حالة فوز القزازين وهزيمة المنصورة يصعد مركز شباب القزازين لدوري المحترفين  وفي حالة فوز مركز شباب القزازين وتعادل المنصورة يتساوي الفريقان في رصيد 36نقطة وكذلك في المواجهات المباشرة حيث تعادلا بدون أهداف في الدورين الأول والثاني و في هذه الحاله يتم الاحتكام لفارق الأهداف وقبل مباريات اليوم سجل المنصورة 20 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف بينما سجل القزازين 19 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف ووسيكون علي القزازين الفوز بفارق أربعة اهداف ليتأهل لدوري المحترفين.

صراع البقاء بين بلقاس ومركز شباب تلا 

علي جانب آخر، تحدد نتيجة مباراة بلقاس صاحب المركز قبل الأخير برصيد عشر نقاط  ومركز شباب تلا صاحب المركز الاخير برصيد ٨ نقاط الفريق الهابط للقسم الثالث.

ويحتاج بلقاس للفوز أو التعادل لضمان البقاء بدوري القسم التاني "ب" أما مركز شباب تلا فلا بديل أمامه سوى الفوز.

دوري القسم الثاني ب المنصورة مركز شباب القزازين بلقاس مركز شباب تلا

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