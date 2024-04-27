عرض مسرحي وفنون شعبية.. أبناء المحافظات يبدعون في ختام "أهل مصر"

قدم المشاركون في الملتقى الـ16 للثقافة وفنون الفتاة والمرأة أهل مصر تحت شعار “يهمنا الإنسان” الذي تم عقده في محافظة مطروح عددا من العروض الفنية وسط إشادة الحضور.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح ومها رشدي مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الدكتور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وأبناء المحافظات الحدودية والقيادات التنفيذية بمطروح.

عروض فنية وتعليق صوتي



وخلال ختام الفعاليات تم تقديم فيديو تعليق صوتي أبدع فيه المشاركات في الملتقى بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي وفقرات الفنون الشعبية بمشاركة أبناء المحافظات الحدودية المشاركة في الملتقى الـ16 للثقافة وفنون الفتاة والمرأة أهل مصر.

رابط البث المباشر:

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