محافظ مطروح يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن فى هذه البقعة الغالية.

أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات

وفي مُستهل الاجتماع أكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تحظي به مطروح من اهتمام القيادة السياسية والحكومة وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية محلية لتصبح المحافظة قائمة علي مجتمعات متكاملة ومدن قابلة للتوسع، تجعلها محط أنظار السائحين وتكون قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبيه مما يساهم في خلق وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام والإسراع بعملية التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية 2023/2024 علي أرض مطروح حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى دعم الوزارة لكافة مشروعات الخطة التي تصب في صالح المواطنين بالمحافظة"، موجهًا بحرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تلبية كافة احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة في كافة المدن والقرى والمناطق البدوية، وإحداث طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات الخدمية التي تنفذها الخطة وبصفة خاصة في البنية التحتية ، لافتًا إلى متابعة الوزارة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة للانتهاء منها في توقيتاتها المحددة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق مردود إيجابى لتلك المشروعات على أبناء المحافظة بالتنسيق والجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

_تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

خلال اللقاء أشار اللواء خالد شعيب إلى أن محافظة مطروح تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وكافة المترددين عليها من المحافظات المجاورة خاصة مع قرب موسم الصيف، والتى من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيرًا إلي أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ وشدد اللواء خالد شعيب على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية والتنسيق المستمر مع تذليل كافة المعوقات لإستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية

كما شهد اللقاء جهود محافظة مطروح في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ سلطة القانون... ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اي محاولات للتلاعب بممتلكات الدولة، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

_تنفيذ أعمال الإزالات

وأكد محافظ مطروح أن هناك جهودًا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات اعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٢ بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن مطروح لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، ولانتظام سير العمل بالموجة ميدانيًا ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشيرا الي توجيهات المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة علي الأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى وسرعة استغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية على مدار اليوم وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، فضلًا عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقًا للصالح العام.

_المخططات التفصيلية

كما ناقش اللقاء سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمحافظة حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظي بأهمية كبيرة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مراكز ومدن المحافظات، وخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة، وكذا مواجهة ظاهرة العشوائيات والتعدى على الأراضى الزراعية.

وأوضح شعيب أنه أعتمد مؤخرًا المخطط التفصيلي لمدينة سيدي برانى مشيرًا الى أن اعتماد المخططات يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي، وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا أن المخططات التي يتم اعتمادها تشتمل كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية، لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تمت مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

الرقابة على الأسواق

كما بحث الاجتماع استعراض جهود المحافظة في الرقابة على الأسواق وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتأكد من إلتزام التجار بأسعار السلع الأساسية والتخفيضات المعلنة والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بمطروح بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التخفيضات المعلنة من قبل المنافذ للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار،

أشار اللواء هشام آمنة إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة خاصة فيما يخص احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، قال شعيب إن المحافظة شهدت مؤخرًا التوسع في إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس بأسعار مخفضة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا الى استمرار جهود المحافظة فى متابعة وإحكام الرقابة على الأسواق مع المرور الدوري لمتابعة المعروض من السلع الغذائية ومنع أي تجاوزات وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

_تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

واستعرض محافظ مطروح، خلال اللقاء معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية فى التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.

_إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح، الخطة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتصور المقترح لتحسينها للوصول إلى منظومة ناجحة ومستدامة وجهود رفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة،ومراجعة الاحتياجات الأساسية لإقامة منظومة نظافة على أعلى مستوي بالنظر إلى الأهمية التى تتمتع بها المحافظة على خريطة مصر السياحية خاصة في الصيف.

_ملف التصالح على مخالفات البناء

كما تناول اللقاء جهود محافظ مطروح في تفنيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وذلك في إطار الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء والتي بدأتها الوزارة مع جميع المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.