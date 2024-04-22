الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس بالذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء. 

نص البرقية

 نصت البرقية علي "فخــامــة الرئيس  عبد الفتاح السيسـي" رئيس الجمهورية “يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "أعياد تحرير سيناء المجيدة" تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعًا والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري، والتي تؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر  من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال  القوات المسلحة البواسل دماءهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير". 

كما بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة  لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة أفرع القوات المسلحة الجوية والبحرية والدفاع الجوى داعيًا الله عز جل أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم بكل تقدم ورفعة وازدهار.

محافظ مطروح برقية تهنئة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذكرى ال 42 لأعياد تحرير سيناء

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