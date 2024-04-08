محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

_نص البرقية

نصت برقية التهنئة بمناسبة عيد الفطر علي: " فخــامــة الرئيس عبد الفتاح السيسـي رئيس جمهورية مصر العربية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم ونحن نودع شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان الفضيل بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأحر التهاني أطيب التمنيـات بمناسبـة حلول “ عيــد الفطـر المبـــارك.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد دائما وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة داعيآ الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة الاسلامية والعربية ومصرنا الغاليـة بـدوام الرفعـة والرخاء والاستقرار واليمن والبركـات متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير”.

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة المباركة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، متمنيا أن يعيده على الأمة والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبا وجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية وجميع أهالي مطروح بالخير واليمن والبركات.

وفي سياق أخر كان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.