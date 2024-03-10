محافظ مطروح يهنئ الرئيس بحلول شهر رمضان

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

_ نص البرقية

نصت البرقية علي: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم “ سائلين الله تعالى مع أيام وليالي هذا الشهر المبارك وما ترسخه نفحاته الإيمانية من قوة وعزيمة وإيمان بالله والوطن.. أن يرعاكم لتواصلوا بفيض عطائكم وقيادتكم الحكيمة مسيرة نهضة مصرنا الغالية بعقول وسواعد أبنائها في شتى آفاق التنمية،وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في الرفعة والاستقرار والتقدم متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما وكل عام وسيادتكم ومصر بخير ”.



كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية وعدد من كبار قيادات ومسئولى الدولة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وفي السياق ذاته كان قد هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق العاشر من مارس ٢٠٢٤، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة إلى نواب رئيس الجامعة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان، وأن تتبوء المكانة العريقة التي تستحقها وشعبها بين شعوب العالم أجمع، بفضل القيادة الرشيدة للـرئيس عبدالفتاح السيسي.