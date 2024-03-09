تجهيز 2 طن لحوم و20 ألف شنطة رمضانية بمطروح

أكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، على إنهاء استعدادات مديرية أوقاف مطروح، حيث تم تجهيز عدد ٢ طن لحوم وعدد ۲۰ ألف شنطة رمضانية مساهمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمطروح، وإدراج عدد من المساجد الكبرى لتُقام بها صلاة التراويح بجزء كامل في الليلة الواحدة.

وأوضح أنه تم وضع خطة الملتقى الفكري لعدد ۲۸ ليلة بمسجد التنعيم بمطروح مشاركة مع الأزهر الشريف وتنفيذ عدد ٨ قوافل دعوية بقصور الثقافة خلال شهر رمضان، و۹ قوافل دعوية بمراكز الشباب بمطروح، وعدد ۱۰۵ قوافل دعوية بمدارس مطروح، وفتح عدد ٣ مكتبات عامة ملحقة بالمساجد أمام الرواد خلال شهر رمضان وتنفيذ عدد ۲۸ ندوات المنبر الثابت عصر الثلاثاء من كل أسبوع في المساجد الكبرى مشاركة مع علماء الأزهر الشريف، مع افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التي تم رفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأشار محافظ مطروح، إلى استعدادات مديرية الصحة بالتعاون مع إسعاف مطروح لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة وتجهيز سيارات الإسعاف بجميع المستلزمات الطبية والأطقم البشرية بمدن المحافظة وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للطوارئ بمديرية الشؤون الصحية على مدار ٢٤ ساعة؛ لتلقي البلاغات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكل أقسام المستشفيات المختلفة ومنع الاجازات لمديري المستشفيات والتأكيد على تواجدهم على رأس العمل، مع تشكيل فرق مرور على المستشفيات من جميع الإدارات المعنية بالمديرية، وعمل جداول نوبتجيات بأقسام الطوارئ والتأكد على توافر الأطباء والتمريض والفنيين بما فيهم فنيين الأقسام المعاونة (الأشعة، المعمل، بنك الدم) خلال اليوم وخاصة في ساعات الإفطار وصلاة التراويح، والتأكيد على تواجد رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم لمواجهة أي أمر طارئ بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي.

ووجَّه بعمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة، والمتابعة المستمرة للعمل بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وجاهزية غرف العمليات والرعاية، والتأكيد على حسن معاملة المرضى والإبلاغ الفوري لأي حوادث أو حالات تسمم، وعمل ندوات لتوعية المرضى بطرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام والأخرى التي لا يمكن لها الصيام.

وشدد على أن مديرية الطب البيطري رفعت درجة الاستعداد بمجازر المحافظة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة لفحص اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة بالأسواق والمحلات والمطاعم والفنادق، مع متابعة فتح الخدمة البيطرية بالوحدات البيطرية.