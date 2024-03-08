الكشف بالمجان على 1400 حالة ضمن قافلة شاملة بمستشفي سيوة المركزي

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى تقديم 1400 خدمة طبية خلال يومين من اعمال القافلة الطبية الشاملة المقامة بمستشفي سيوة المركزي.

وانطلقت فعاليات القافلة أمس الخميس، وتستمر حتي الأحد الموافق 10 مارس الجاري .

توقيع الكشف الطبي

وجرى توقيع الكشف الطبي علي 120 منتفع ومنتفعة ليصبح اجمالي اليومين 585 حالة وصرف العلاج بالمجان حيث سجلت عيادة الباطنة 33 حاله في اليوم الثاني من القافلة وعيادة الجراحة 8 حالة وعيادة الأطفال 30 حالة وعيادة النساء 5 حالة وعيادة المسالك 3 حالة وعيادة العظام 22 حالة وعيادة الجلدية 7 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 4 حالة وعيادة الأسنان 9 حالات.

وتم تقديم خدمات الفحوصات المعملية واجراء 39 فحص معملي وخدمات الأشعة لعدد 18 منتفع وتم عقد ندوات تثقيفية وتقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد 58 منتفع وملئ استبيان مبادرة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية لـ 50 منتفع وتحويل 3 حالات لمستشفي سيوة المركزي لاستكمال العلاج كما تم تقديم خدمات مبادرات فخامة رئيس الجمهورية لعدد 29 منتفع

فحص 89 طالب

كما تم فحص 89 طالب بعيادة شباب المراهقين ومقرها مركز شباب سيوة بمشاركة المجلس القومي للسكان بحضور أسامة عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتقويم بالمجلس القومي للسكان نائبًا عن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان

وايمان لملوم مدير فرع المجلس القومي للسكان بمطروح ويحيى حسام الدين بفرع مطروح موضحا أنه جرى عمل ندوات من قبل مديرة الفرع بمطروح عن صحة المراهقين للشباب ليصبح اجمالي الطلبة المستفيدين خلال اليومين 204 طالب

واكد "سالم" أنه تم تنظيم 6 ندوات توعيه علي مدار اليوم عن موضوعات التغذيه السليمه ومرحله المراهقه والتغيرات التي تحدث اثناء فتره المراهقه - التدخين وا لإدمان -كيفية تجنب الامراض المعديه واحتراما لخصوصية المرحله التي يمرون بها يتم تلقي اسئله الشباب بدون تحديد اسم علي ان يقوم الفريق الطبي بالاجابه علي الاسئله كتوعيه لجميع الحضور.

1000168697

1000168693

1000168708

1000168695

1000168705

1000168700