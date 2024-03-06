الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "صحة مطروح" يناقش اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا اليوم مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، بحضور الدكتور إسلام عساف، وكيل المديرية وأعضاء الطب العلاجى وإدارة المستشفيات ومدير عام الصيدلة والسيدة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الحسابات بالمديرية ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري ومختلف الإدارات المعنية.

اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية

وخلال الاجتماع جرى مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم "٧٥" لسنة ٢٠٢٤، ومناقشة التحديثات الجديدة والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع  ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.


 
كما ناقش الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات، القواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى، والانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية إن وجدت، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى ولمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميًا وفنيًا وماديًا، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

 

واشار"سالم" إلى أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقًا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض، لافتًا إلى ان اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ ولادته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.

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