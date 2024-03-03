وكيل صحة مطروح يبجث اعتماد اقسام مستشفي النجيلة بالزمالة المصرية

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور مساء اليوم الاحد على مستشفى النجيلة المركزى لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافى من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

الدعم النفسى والمعنوى

وبدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة وحرص على الاطمئنان على مرضى العناية المركزة ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل اى عقبات وحرص على الاطمئنان علي الحالة الصحية وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لجميع المرضى.

معايير الجودة

وتفقد "سالم" قسم العمليات بالمستشفي وغرف المرضى المختلفة، مشيدًا بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة بمستشفى النجيلة للمترددين من المرضي، ومدى حرص الفريق الطبي علي تقديم الخدمات المتكاملة للمرضى حيث تابع الاجراءات التمريضية اثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال جميع الحالات ولا سيما حالات الطوارئ بالإضافة إلي تفقد معمل المستشفي وبنك الدم التخزيني وتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته.

الزمالة المصرية

وجرت حلقة نقاشية بين الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد طالب مدير المستشفي وبعض المهتمين بالشأن الصحى من الشعبيين ومنهم العمدة سعد كويلة حول دراسة وبحث اعتماد المستشفي بالزمالة المصرية فيما يُعد سابقة من نوعها في صحيفة الخدمات الطبية المضيئة المُقدمة لأبناء المحافظة، والذي يساهم بصورة كبيرة في رفع العناء عن المرضي.ولخدمة اهالى مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها وتقديم يد العون لمرضى القطاع الغربى بمحافظة مطروح.

واكد وكيل وزارة الصحة ان الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت اشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة مقدما الشكر للدكتور محمد طالب مدير المستشفى وجميع العاملين على المجهود المبذول وحثهم على بذل المزيد من الجهد من اجل تقديم خدمة طبية افضل لأهالينا بمركز ومدينة النجيلة والقطاع الغربى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

1000163452

1000163440

1000163434

1000163443

1000163449

1000163437