فى يوم الشهيد.. "الروينى" دمّر فوجًا من الدبابات الإسرائيلية انتقامًا لابن عمه

قرر "الرويني" التطوع في الجيش بعد استشهاد "ابن عمه"، ليستكمل مسيرة الدفاع عن أرض الوطن ويثأر من العدو الإسرائيلي.

الشهيد محمد مصطفي الرويني ابن محافظة مطروح الذي ولد عام 1949 وشارك في حرب أكتوبر وحصل على نوط الشجاعة بعد تدمير فوج كامل من الدبابات الإسرائيلية.

تدمير فوج كامل من الدبابات الإسرائيلية

وقال عبدالله مصطفى عبدالرحمن الرويني، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن شقيقه "محمد" تطوع في الجيش عقب استشهاد نجل عمهم خلال حرب الاستنزاف وشارك في حرب أكتوبر عام 1973 واستشهد في معركة العبور يوم الإثنين 8 أكتوبر، حيث قام بتدمير فوج كامل من الدبابات الإسرائيلية اثناء تواجدة في تبة أبوواقفة بسيناء ودفن بها وتم نقل جثمانه إلى مقابر الشهداء بالإسماعيلية بعد فصل القوات.

نوط الشجاعة من الدرجة الأولى

وأكد أن شقيقه الشهيد محمد مصطفى الرويني، حصل على نوط الشجاعة من الدرجة الأولى وكان أثناء مشاركته في حرب أكتوبر هدفه الحفاظ على أرض وطنة وأخذه بثأر ابن عمه الذي استشهد أثناء حرب الاستنزاف على يد العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن خبر استشهاده صدم الجميع "شهيد حي عند الله يرزق"، موجهًا رسالته للشباب "مفيش أعظم من حب الوطن.. قد ما تحب وطنك وطنك هيحبك".