السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

استعدادات مكثفة بجميع القطاعات لاستقبال رمضان فى مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهات بالمحافظة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم لتوفير كل مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها. 

وأشار إلى رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كل المرافق الخدمية، وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة. وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن ١١٤ أو ت 0464933158 لاتخاذ الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى. 

افتتاح معارض "أهلًا رمضان" 

وأشار محافظ مطروح إلى أنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، تم افتتاح  معارض أهلًا رمضان بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة، ومنها بمرسى مطروح خلف مديرية التموين وبالمعرض اللوجيستى بمدينة مرسي مطروح، كما تم افتتاح شوادر بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين وسيدى عبدالرحمن والحمام، وافتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدى براني مع الدفع بقوافل سيارات معارض أهلًا رمضان إلى باقى المدن والقرى، مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين ٢٥ و٣٠%، والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على الأهالى، مع الاطمئنان على توافر جميع السلع والمخزون الكافي للأشهر المقبلة.

وكذلك الاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز والخبز وكل المقررات التموينية من سلع أساسية وتكميلية وتوزيعها على البدالين التموينيين، وتلافي أي نقص في أي سلع للتيسير على المواطنين. 

وشدد محافظ مطروح على الرقابة على الأسواق وسلامة السلع والأغذية، من خلال مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى ومجالس المدن والتصدى بكل حسم ومنع أى تجاوزات، وعرض بيان يومى بموقف الأسعار بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وبيان بموقف الحملات التموينية. 

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