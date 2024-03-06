محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا رمضان" الثانى بالمعرض اللوجيستى (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، معرض أهلاً رمضان الثاني المقام بالمعرض اللوجيستى، بحضور النائبة فتحية السنوسي وهند مساعد، مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفري، رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد تجار وأهالي مطروح مع إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

_ أسعار مخفضة

وتفقد محافظ مطروح المعرض الذي ضم بيع جميع المنتجات الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة للمنتجات الورقية والمنظفات وغيرها بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

_ عيد الأضحى

ووجه محافظ مطروح، باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الأضحى، تيسيرًا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة حيث خفض أسعار اللحوم من 320 جنيهًا إلى 300 جنيه.

_ السلع والمخزون

واطمأن محافظ مطروح على توافر جميع السلع والمخزون الكافي للأشهر القادمة، وكذلك الاطمئنان على توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

_ قوافل سيارات معارض أهلا رمضان

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين افتتاح معارض بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين وسيدى عبدالرحمن والحمام يعقبها افتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدى براني مع الدفع بقوافل سيارات معارض أهلا رمضان إلى باقي المدن والقرى.

_ تشديد الرقابة وضبط الأسواق

شدد محافظ مطروح على ضرورة استمرارية وتوافر الأسعار المخفضة مع متابعة الوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم، موجها الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفه التجارية والتجار والشركات المشاركه فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم مع العمل على توفير مزيد من السلع الاساسية للمواطنين، وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق، ومنع أى تجاوزات وتشديد الرقابة وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين.

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