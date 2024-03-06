الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا رمضان" الثانى بالمعرض اللوجيستى (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، معرض أهلاً رمضان الثاني المقام بالمعرض اللوجيستى، بحضور النائبة فتحية السنوسي وهند مساعد، مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفري، رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد تجار وأهالي مطروح مع إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان. 

_ أسعار مخفضة

وتفقد محافظ مطروح المعرض الذي ضم بيع جميع المنتجات الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة للمنتجات الورقية والمنظفات وغيرها بأسعار مخفضة تصل إلى 25%. 

_ عيد الأضحى

ووجه محافظ مطروح، باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الأضحى، تيسيرًا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة حيث خفض أسعار اللحوم من 320 جنيهًا إلى 300 جنيه. 

_ السلع والمخزون

واطمأن محافظ مطروح على توافر جميع السلع والمخزون الكافي للأشهر القادمة، وكذلك الاطمئنان على توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين. 

_ قوافل سيارات معارض أهلا رمضان

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين افتتاح معارض بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين وسيدى عبدالرحمن والحمام يعقبها افتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدى براني مع الدفع بقوافل سيارات معارض أهلا رمضان إلى باقي المدن والقرى. 

_ تشديد الرقابة وضبط الأسواق
شدد محافظ مطروح على ضرورة استمرارية وتوافر الأسعار المخفضة مع متابعة الوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم، موجها الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفه التجارية والتجار والشركات المشاركه فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم مع العمل على توفير مزيد من السلع الاساسية للمواطنين، وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق، ومنع أى تجاوزات وتشديد الرقابة وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين. 

1000165811
1000165811
1000165889
1000165889
1000165862
1000165862
1000165886
1000165886

1000165758
1000165758
1000165752
1000165752
معرض أهلا رمضان الثاني المعرض اللوجيستى محافظ مطروح نسب تخفيض مطروح

مواد متعلقة

الوفد اليابانى يُشيد بمعدلات أداء محطة تحلية الضبعة بمطروح (صور)

محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بنسبة تخفيض 25%

محافظ مطروح يستقبل قافلة المواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان

وكيل "صحة مطروح" يناقش اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية

إصابة شقيقين صدمتهما سيارة أمام بوابة مدينة الحمام

المصري ينافس المستورد.. إقبال على شراء فوانيس رمضان بمطروح

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل فريق المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم

وكيل «تعليم مطروح» يكرم المتفوقات بإحدي مدارس المبادرة الرئاسية «الألف مدير»

الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد زيادة سعر الفائدة 30%

كولر: غياباتنا مؤثرة.. وأثق فى كل لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟