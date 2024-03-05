رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل فريق المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم

استقبل الشيخ عبد العظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، وفدًا من فريق المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لمتابعة ما تم من إجراءات خاصة لتجديد اعتماد روضتي «الرويسات- الحمام الإبتدائي»، التابعين لإدارة الحمام التعليمية.

تفعيل المعايير الأكاديمية

وصرح رئيس منطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مدى استعداد روضتي معهدي «الرويسات- الحمام الإبتدائي»، لتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرًا إلى توجه المنطقة الدائم لتفعيل المعايير الأكاديمية وفق خطة إستراتيجية طموحة تتبنى التطوير الشامل على كافة الأصعدة.

وأضاف أن منطقة مطروح الأزهرية، حصلت على اعتماد معهد ابتدائي، ومعهدين (اعدادي)، و5 روضات معربًا عن تمنيه بنجاح الزيارة، وتجديد اعتمادهم.

انتظام العملية التعليمية

كما تقدم رئيس المنطقة الأزهرية، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الحمام التعليمية، بقيادة فضيلة الشيخ عادل الشافعي، علي جهودهم المتميزة، وانتظام العملية التعليمية بجميع معاهد الإدارة.

ومن جانبها، أكدت هالة سعيد رضوان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، أن منطقة مطروح الأزهرية تطلع للحصول على المزيد من الاعتماد والجودة لكل معاهد وروضات مطروح الأزهرية وهذا أمر مستحق عند جهد وعمل متواصل وجهود مخلصة، متمنية التوفيق لكافة المعاهد.

ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام

وكان قد أكد الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، على أهمية الوقت وحسن استغلاله لما له من مكانة مهمة في حياة كل شخص، لأن هدره يؤثر سلبا على نجاح الإنسان وتقدمه.

جاء ذلك خلال ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام، التابع لإدارة الحمام التعليمية، بعنوان إدارة الوقت في الإسلام، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسين عبد الهادي، وعدد من وعاظ إدارة الحمام، فضيلة الشيخ حسين عبد الفتاح، والشيخ خميس مدكور، وتنظيم أنيس منصور، الإخصائي الاجتماعي بالمعهد.

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