وكيل "تعليم مطروح" يقود أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أتوبيس الدعم المدرسي، إلى إدارة السلوم الحدودية أقصي غرب المحافظة والذى يضم فريق عمل من موجهي عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين.

وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جاء ذلك بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

فريق عمل الدعم المدرسي نفذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي

وأوضح "شحاته" أن فريق عمل الدعم المدرسي قام بتنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي الذي تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب كافة الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتعظيم الاستفادة من خبرات صفوة المعلمين في جميع المناهج الدراسية.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وأوضح مدير تعليم مطروح أن مجموعة العمل قدمت لمعلمي السلوم كافة أوجه الدعم الفنى من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لأعضاء هيئة التعليم، موضحًا أن تعليم مطروح يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من كافة جوانبها سواء الطالب أو المعلم لأنهم يعتبروا هم حجر الزاوية فى العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة.



ووجه وكيل الوزارة، مسئولي الإدارة بإعداد وتنظيم خطة علاجية عاجلة لطلاب مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الإبتدائي لرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية والرياضيات كذلك تعميم الخطط العلاجية والبرامج الإثرائية التي أعدتها توجيهات عموم المواد الدراسية على كافة مدارس الإدارات الخارجية

سجلات الغياب اليومي

كما وجه كذلك بمراجعة سجلات الغياب اليومي للطلاب أولا بأول كذلك التنسيق مع مجلس الأمناء لوضع خطة عاجلة لجذب الطلاب للمدارس كذلك تفعيل الأنشطة التربوية علي مدار الترم الثاني موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة على القائمين على العملية التعليمية بالسلوم لعدم انضباط الدراسة بمدارس الإدارة التعليمية.

وأكد شحاته في ختام تصريحاته حرص النظام التربوي بمحافظة مطروح على استمرار جولات أتوبيس الدعم المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني لرفع المستوى التعليمي للطلاب موضحًا أن خطة تعليم مطروح تهدف إلى تقديم منتج تعليمي جيد ومتقدم يستفيد منه. الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.

أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم