الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة حدائق مطروح

ل تعليم مطروح يتابع
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وللاطمئنان على انضباط الدراسة، حيث قام بزيارة مفاجئة لمدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة لغات، إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير بحضور السيد توفيق، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وشيماء بهنسي، مدير المدرسة.

واستهل شحاته جولته التفقدية بحضور طابور الصباح، متابعاً برنامج الإذاعة المدرسية ثم تابع شرح المعلمين في الحصص الدراسية والفصول، وتفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي. كذلك تفقد مكتبة المدرسة وحجرات الأنشطة، موجهاً لمسؤولي حدائق مطروح بتنفيذ عدد من التقييمات للطلاب. كما أبدى اهتماماً بتفعيل النشاط التربوي بكافة نوعياته لجذب الطلاب للمدرسة وتقليل حالات الغياب، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء وفق إطار محدد طبقاً للوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.

كما قام شحاته بزيارة قاعات رياض الأطفال، مشيدًا بالأجواء الرمضانية التي هيأتها إدارة المدرسة ومشرفو القاعات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفي سبيل توعية البراعم بأهمية وفضل ذلك الشهر الكريم، تابع تنظيم حدائق مطروح لمعرض مبسط لتنمية مهارات التسوق بين الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة في ختام جولته استمرار جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة على مدار الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
ل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة مطروح زيارة مفاجئة مدرسة حدائق مطروح المبادرة الرئاسية الألف مدير

مواد متعلقة

"تعليم مطروح" تطلق أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسى بالإدارات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

بعد انتحار طالبة العريش.. قانوني يوضح لـ"الدستور" عقوبة الابتزاز الإلكتروني

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

رئيس الأكاديمية العربية: نساهم بدور فعال في صناعة النقل البحري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين