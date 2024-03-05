منظمة خريجى الأزهر بمطروح تنظم ندوة عن إدارة الوقت فى الإسلام

أكد الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، على أهمية الوقت وحسن استغلاله لما له من مكانة مهمة في حياة كل شخص، لأن هدره يؤثر سلبا على نجاح الإنسان وتقدمه.

ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام

جاء ذلك خلال ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام، التابع لإدارة الحمام التعليمية، بعنوان إدارة الوقت في الإسلام، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسين عبد الهادي، وعدد من وعاظ إدارة الحمام، فضيلة الشيخ حسين عبد الفتاح، والشيخ خميس مدكور، وتنظيم أنيس منصور، الإخصائي الاجتماعي بالمعهد.

إدارة الوقت

وتناولت الندوة عرضا لمفهوم إدارة الوقت لغة وإصلاحا، وأسماءه المختلفة في القرآن الكريم، ومكانته، مستشهدًا بقول الله تعالي (والعصر إنّ الإنسان لفي خسر)، موضحا أنه إذا أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشيء من مخلوقاته فهذا يدل على عظمته، فالوقت مهم لأي إنسان لذا يجب علينا أن نستخدمه فيما ينفعنا.

أهمية الوقت وضرورة استثماره

وتم التطرق إلى أهمية الوقت في الإسلام من القرآن والسنة، حيث أوضح أنه من النعم المهمة والجليلة التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وحث الإسلام على استثماره بما يعود عليه بالخير والمنفعة.

وفي نهاية الندوة، أوصي الشيخ عاصم حماد، الحضور بضرورة استثمار الوقت، لتحقيق النفع الكبير، ونهى عن الكسل، التأجيل والتراخي، وذلك لأن الوقت يمر بشكل سريع في الحياة، وكل دقيقة تمر لا يمكن أن تعوض على الإطلاق.

في سياق آخر، قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه في ظل الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به مديرية أوقاف مطروح بين شباب الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين جامعة مطروح ومديرية الأوقاف- تم عقد ندوة دينية تحت عنوان (فضائل شهر رمضان وكيف نعد أنفسنا لاستقباله).

منظمة خريجي الأزهر بمطروح

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