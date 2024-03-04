الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، الشكر والتقدير للمشاركة المجتمعية الفاعلة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع مطروح بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة في تنظيم  قافلة لعمل الأسقف ووصلات مياه تيسيرا على المواطنين الأكثر احتياجا بمدينتى برانى ومرسى مطروح.

الأسر الأكثر احتياجا


تضمنت أعمال قافلة فرع رسالة بمطروح  بالتعاون مع المركز الرئيسى وبمشاركة ٨٠ متطوعًا، تركيب ١٨ سقف غرفة  بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح،وعمل ٢٠ وصلة مياه  لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بمدينة سيدي برانى.

 

وفي سياق آخر كان قد التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس الماضي، المهندس "أليكسي كونونينكو" نائب رئيس شركة "أتوم ستوري" ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية السلمية بالضبعة والوفد المرافق له، بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة الضبعة، وعاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة. 

وخلال اللقاء، رحَّب المحافظ بضيوف المحافظة، مع شكر جهود وتوثيق التعاون، حيث تم استعراض الخريطة التعريفية بمطروح كثانى أكبر المحافظات مساحة، والتعريف بإمكانيات ومقومات المحافظة مع امتداد ساحلى ٤٥٠ كم وعمق ٤٠٠ كم، مع تنوع سياحى واقتصادي وزراعي. 

 

كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات، حيث وجهت الشركة الشكر لوزارة العمل وإدارة العمل بالضبعة على حسن التعامل وتيسير الإجراءات مع التنسيق بشأن تزايد أعداد العمالة والحاجة إلى إصدار تراخيص والتى ستصل في نهاية العام إلى نحو ٢٠ ألف فرصة عمل، كذلك التنسيق بشأن توفير مزيد من الخدمات للعمالة ومنها مولات أو سوق تجاري قريب. 

أماكن إقامة للعمال

ووجَّه محافظ مطروح لرئيس المدينة بالتنسيق مع الشركة وإمكانية تيسير مزيد من الخدمات التسويقية لتلبية احتياجات العمالة بالمشروع وعرض التصور المقترح، كذلك التنسيق بشأن توفير أماكن يمكن إقامة العمال بها.

تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا

تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا
مدينه مرسي مطروح متطوعي جمعية رسالة الأسر الأكثر احتياجا مطروح محافظ مطروح

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