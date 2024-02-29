الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يلتقي مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية السلمية

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، المهندس "أليكسي كونونينكو" نائب رئيس شركة "أتوم ستوري" ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية السلمية بالضبعة والوفد المرافق له، بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة الضبعة، وعاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة. 

وخلال اللقاء، رحَّب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، مع شكر جهود وتوثيق التعاون، حيث تم استعراض الخريطة التعريفية بمطروح كثانى أكبر المحافظات مساحة، والتعريف بإمكانيات ومقومات المحافظة مع امتداد ساحلى ٤٥٠ كم وعمق ٤٠٠ كم، مع تنوع سياحى واقتصادي وزراعي. 

 كما تم مناقشة عدد من الموضوعات، حيث وجهت الشركة الشكر لوزارة العمل وإدارة العمل بالضبعة على حسن التعامل وتيسير الإجراءات مع التنسيق بشأن تزايد أعداد العمالة والحاجة إلى إصدار تراخيص والتى ستصل في نهاية العام إلى نحو ٢٠ ألف فرصة عمل، كذلك التنسيق بشأن توفير مزيد من الخدمات للعمالة ومنها مولات أو سوق تجاري قريب. 

أماكن إقامة للعمال

ووجَّه محافظ مطروح لرئيس المدينة بالتنسيق مع الشركة وإمكانية تيسير مزيد من الخدمات التسويقية لتلبية احتياجات العمالة بالمشروع وعرض التصور المقترح، كذلك التنسيق بشأن توفير أماكن يمكن إقامة العمال بها.

ورحَّب محافظ مطروح بتنظيم الشركة لرحلات في الإجازات الأسبوعية للعمالة لزيارة مرسي مطروح والاستمتاع بشواطئها، بالإضافة إلى مقترح الشركة للتعاون مع المحافظة في تجميل مدخل وميادين مدينة الضبعة بما يعود على الأهالي والمجتمع المحلى والصالح العام، ودراسة مقترح الشركة التعاون في إقامة مسجد كبير وكنيسة ومركز شباب به معمل تعليم لغات لخدمة العمال وشباب الضبعة، كذلك بحث تيسير عبور العمالة من المحطة إلى داخل المدينة عبر الطريق الدولى الساحلي من خلال مقترح نفق أو كوبرى أو منطقة عبور مشاه مع مخاطبة الجهات المعنية، كذلك مقترح تخصيص شارع تزرع به شجرة تذكارية مع زيارة كل مسىؤل بالاسم والتاريخ. 

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، تقديرًا لجهود الشركة والتعاون مع المحافظة، مع التأكيد على التنسيق المستمر لتقديم كل التيسيرات والتسهيلات وتذليل أي عقبات.

جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
جانب من لقاء محافظ مطروح ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة
محافظ مطروح محطة الضبعة النووية مطروح تزايد أعداد العمالة الخريطة التعريفية بمطروح

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