الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 324 طلبا وإحالة عدد ٥٠٣ ملفات لولايات أخرى، حيث تم بحث 220 طلبًا مقدمًا لتقنين مباني و19 طلبا لتقنين أراض زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في 85 طلب تظلم مقدم من المواطنين، منها 82 طلبًا لأراضي مبان و3 طلبات  لأراض زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.

بحث طلبات التقنين

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة؛ للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار؛ وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم  للتيسير على المواطنين، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور اللواء خالد القشلان، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، وأحلام المصري مستشار الأملاك بالمحافظة ومحمد الحوفي، مدير الأملاك.

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محافظ مطروح 324 طلب طلبات التقنين على أراضى الدولة مطروح طلبات التقنين

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