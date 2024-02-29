محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات قطاعات الخطة الاستثمارية

عقد السكرتير العام لمحافظة مطروح اجتماعًا بحضور محمود إمبابي مدير إدارة التخطيط ومحمد إبراهيم مراقب الحسابات ورؤساء المدن ومديري التخطيط بها لمراجعة ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال في قطاعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والجاري تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية للمحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مع وضع مقترحات للإسراع في نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات.

_نسب التنفيذ

واستعرض المؤتمر نسب التنفيذ في كل مدينة، حيث وجه سكرتير عام المحافظة بضرورة المتابعة الميدانية لمراجعة الأعمال في القطاعات المختلفة على أرض الواقع للإسراع في نسب التنفيذ، مع تنظيم اجتماعات مع رئيس كل مدينة ومدير التخطيط بها، وكذلك القيام بجولات ميدانية على عدد من المدن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإسراع بنسب التنفيذ وتيسير الإجراءات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية مع المرونة في تنفيذ الأولويات وفق الخطة الزمنية المحددة.