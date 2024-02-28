محافظ مطروح يُناقش سبل الاستغلال الأمثل للثروة السمكية (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأربعاء، اللواء حسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والوفد المرافق بحضور السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ومديري الاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة ورؤساء جمعيات الصيادين بمطروح والسلوم والضبعة.

وناقش محافظ مطروح خلال اللقاء، أهمية العمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالمحافظة لتحقيق العائد الاقتصادي وتنمية الثروة السمكية خاصة مع امتداد ساحلى جنوب البحر المتوسط بطول 450 كم.

تنمية الثروة السمكية

وبحث اللقاء استعراض مطالب واحتياجات تنمية الثروة السمكية وحصر الاحتياجات والمطالب للصيادين والمقترحات وكيفية تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية الثروة السمكية.

ووجه محافظ مطروح، بدراسة إصدار قرار بمنع خروج الأسماك من المحافظة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تشكيل لجنة من المعنيين من جمعيات الصيادين وجهاز تنمية الثروة السمكية والمحافظة وعقد اجتماع دورى شهريًا والمتابعة الميدانية والتنسيق والتواصل المستمر لحصر كافة المشكلات ومناقشتها لوضع حلول مناسبة لها.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كما وجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوعية ودعم صغار الصيادين بما يمكن تقديمه لإقامة مشروعات خاصة بتنمية الثروة السمكية كالاحواض السمكية ومساعدة صغار الصيادين في عمل مراكب وغيرها، وكذلك دراسة مقترح عمل فصول تعليم فنى لتنمية الثروة السمكية.

كما ناقش محافظ مطروح أهمية التنسيق لتوسعة رصيف ميناء مطروح الخاص باستقبال مراكب الصيد وإنشاء مصنع للثلج، واستغلال مصارف سيوة وتوعية المزارعين بالواحة بكيفية تحقيق الاستفادة منها في تنمية الثروة السمكية وانشاء مشروعات إقامة احوا الثروة السمكية.

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