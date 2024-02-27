مجلس جامعة مطروح يوافق على مشروع اللائحة الداخلية لكلية الطب

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

تهنئة بقرب حلول شهر رمضان

وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجميع منسوبي الجامعة، والأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وأُمتنا الإسلامية باليمن والخير والبركات.

ووافق المجلس على مشروع اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الطب المزمع إنشاؤها بالجامعة، وذلك وفقًا للائحة الاسترشادية لكليات الطب.

الأبحاث المنشورة دوليًا

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

كما ناقش المجلس الأعداد المقترح قبولها لكليات الجامعة للعام الجامعي 2024 /2025 حيث وافق المجلس على ترقية عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين عضو هيئة تدريس بدرجة مدرس بالكلية ومنح طالب بكلية الطب البيطري، درجة دكتوراه الفلسفة في الطب البيطري بقسم صحة الحيوان -تخصص الأمراض المشتركة- بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة -قسم العلوم النفسية- بنظام الساعات المعتمدة.

منح الدراسات العليا

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في الطفولة المبكرة -قسم العلوم النفسية- بنظام الساعات المعتمدة، ومنح ثلاث طالبات الدبلوم الخاص في التربية للطفولة المبكرة -تخصص طفل غير عادي- بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس أيضا، على منح ثلاثة طلاب بكلية السياحة والفنادق درجة البكالوريوس بقسم الإدارة السياحية والتراث الحضاري وقسم الدراسات الفندقية، كما وافق المجلس على منح ثلاثة طلاب درجة البكالوريوس بكلية الآثار واللغات بقسم الآثار اليونانية والرومانية، وذلك لفصل خريف 2023.

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