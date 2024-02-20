جامعة مطروح تبحث التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وحرمه مارلينا برجر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجامعات الاتحاد الأوروبى، والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم؛ وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة.

_ الاتحاد الأوربي

ورحب الدكتور مصطفى النجار، بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة والجامعات الأوربية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية، من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة في المستقبل.

_ النهوض بالمجتمع

ومن جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوربي بالنظرة المستقبلية والجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض بالجامعة والطلاب، وكذلك حجم الإنجازات التي تشهدها منشآت الجامعة، مشيرًا لأهمية دور جامعة مطروح في النهوض بالمجتمع.

وأهدى الدكتور مصطفى النجار، درع الجامعة لسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، مثمنا حرصه على زيارة الجامعة في خضم زيارته لمحافظة مطروح.

وفي السياق ذاته، كان قد استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الإثنين، السفيركريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، خلال زيارته للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة، ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تطوير قلعة شالى بسيوة

تناول اللقاء عددا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح، خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالى بسيوة، والمشروع الإيطالي منذ سنوات، والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحى مع استقبال مطارى العلمين ومرسي مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية خاصة ايطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.

التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

1000149834