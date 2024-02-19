محافظ مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، السفير كريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، خلال زيارته للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تطوير قلعة شالى بسيوة

تناول اللقاء عددا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالى بسيوة، والمشروع الإيطالي منذ سنوات، والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحى مع استقبال مطارى العلمين ومرسي مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية خاصة ايطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.

المجلس القومى للمرأة

وأوضح سفيرالاتحاد الأوروبي، أنه سيتم قريبا مشروع تعاون مع المجلس القومى للمرأة في رعاية سيدات سيوة مع الترحيب بتنمية التعاون.

إنتاج الحرير

بينما رحب محافظ مطروح، بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مع الترحيب بتنمية وزيادة أوجه التعاون ومنها في المجال السياحى والزراعى بسيوة كالتوسع في زراعات الزيتون، كما يجرى حاليا الإعداد لإنشاء مشروع إنتاج الحرير من دودة القز بسيوة على مساحة 700 فدان تعتمد على المياه المعالجة.



الإمكانيات والموارد

واستعرض محافظ مطروح، عددا من الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها محافظة مطروح مع امتداد ساحلى 450 كم وامكانيات سياحية من شواطئ سياحية خلابة ورمال بيضاء، وتنوع سياحى كالسياحة العلاجية والأثرية والسفارى والترفيه والمؤتمرات وغيرها.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة لسفيرالاتحاد الأوروبي، تقديرا لزيارته لمطروح وأوجه التعاون المشترك، وكذلك تم تبادل الهدايا التذكارية المعبرة عن تراث مطروح.

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