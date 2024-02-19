الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

محافظ مطروح يُتابع تشغيل جهاز آشعة الأيكو سونار الجديد بالمستشفى العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، وصول وتشغيل جهاز آشعة الايكو سونار الجديد بمستشفى مطروح العام وصيانة جهاز السونار بمستشفى التوليد والصحة الانجابية.

وذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، للارتقاء بمنظومة الصحة وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين.

موجات صوتية على القلب

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الجولة شملت متابعة تشغيل جهاز آشعة الايكو سونار الجديد بمستشفى مطروح العام وصيانة جهاز السونار بمستشفى التوليد والصحة الانجابية.

وأشار “سالم” إلى أن الجهاز يشكل نقلة نوعية تضاف إلي التطوير الذى حدث بالخدمات الطبية والتشخيصية داخل مستشفى مطروح العام لخدمة المرضى وخاصة بالعنايات المركزة، لافتًا إلى توافر الكوادر الطبية المدربة حرصًا على استمرارية واستدامة الخدمة الطبية.  

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