السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع سير العمل بمستشفى النساء والأطفال

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، بالمرور المفاجئ على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ويتابع ميدانيا تشغيل مصاعد المستشفى بعد تسليمها من خلال لجنة هندسية متخصصة. 

تقديم الخدمة الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح، قسم العمليات والعناية المركزة والعيادات الخارجية وقسم الاستقبال والمعمل  واطمئن على توافر الأدوية بالصيدلية الداخلية وصيدلية نفقة الدولة، موجها مدير المستشفى بإعادة النظر فى آليات العمل بالصيدلية وتلاقي بعض الملاحظات عاجلًا حيث تابع الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى ومرور الأطباء على جميع الحالات بمختلف الأقسام.

والتقى "سالم" عددا من المرضى والمترددين وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم حيث  تأكد من التشغيل الفعلى لمصعد مستشفى الأطفال التخصصي وانتظام العمل بها. 

 

ثم انتقل وكيل وزارة الصحة للمجلس الطبى العام "القومسيون"  لمتابعة انتظام الجلسات به واطلع على مؤشرات الأداء وكذلك الملفات المرتجعة حيث ناقش الدكتورة نشوه عبدالمنعم فى أسباب الارتجاع لدراستها والعمل الجدي على إيجاد حلول مناسبة وسريعة لها، موجها إدارة المجلس الطبى بسرعة اتخاذ إجراءات الشراء للمستلزمات التى أوشكت على النفاذ من منظومة هيئة الشراء الموحد وبصفة عاجلة.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة. 

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وكيل وزارة الصحة مطروح مستشفى التوليد والصحة الانجابية انتظام سير العمل الانضباط الإداري للاطقم الطبية

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