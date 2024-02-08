إعدام 70 كيلو مواد غذائية وتحرير 15 محضرًا بمخالفات فى مطروح

نظمت لجنة المرور والتفتيش على المطاعم والمحال التجارية بمطروح حملة تفتيش أسفرت عن إعدام 70 كيلوجرام مواد غذائية، وتحرير 15 محضرًا وإنذارًا للمخالفات.



وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة رئيس لجنة التفتيش، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية من مديرية التموين والصحة ومجلس مدينة مرسى مطروح، تم تنظيم حملة تفتيش ومتابعة على عدد من المحال والمطاعم ومعاينة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على مدى سلامتها حرصًا على سلامة وأراوح المواطنين وعدم وجود أي تجاوزات.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، كما تم تحرير ٦ إنذارات مخالفات وعقود عمل شهادات صحية وبيئية وتجديد الرخصة والتأمين على العمال، بالإضافة إلى إعدام ٥٠ كجم و٢٠ لتر زيت ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي سياق آخر، كان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

ضبط سلع منتهية الصلاحية

وصرحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، في بيان إعلامي سابق لها، بأن المديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح نظمت عدة حملات تموينية من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمديرية وإدارة تموين مطروح، وذلك على المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق وكذلك الأسواق والمحال التجارية.

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية

ضبط سلع منتهية الصلاحية