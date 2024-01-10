محافظ مطروح يتابع جهود الارتقاء بعدد من المناطق للحفاظ على المظهر الحضارى والبيئى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الارتقاء بعدد من المناطق مع الحفاظ على المظهر الحضارى والبيئى ومنع الإشغالات أو تعديات على الشوارع مع تيسير حركة السيارات والمواطنين.

صرح العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم إنهاء توسعة وازدواج مدخل منطقة حى الشروق بالكيلو ٧ مع إزالة ونقل جميع الأكشاك والإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري وتجميعها وتنظيمها في موقع آخر بشكل حضاري.



كما تم تكثيف جهود النظافة بالحى الذى يجرى فيه حاليًا أعمال تطوير وبنية تحتية من توسعة وازدواج للشارع الرئيسي، وتركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحى، وإدخال لشبكة الغاز الطبيعى مع أعمال رصف بعد الانتهاء من كل الأعمال الأخرى من نقل أعمدة ودهانات وغيرها للتيسير على المواطنين ومن أجل الشكل اللائق بالمنطقة، في إطار جهود الدولة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين ومنع العشوائيات.