الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظ مطروح: تشغيل معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح دعم جهود مكافحة سوسة النخيل مع ما تقوم به مديرية الزراعة، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية في تفعيل دور معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما وإطلاقة بحقول النخيل.

 

- تشغيل معمل المكافحة الحيوية 

وأشار المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة إلى أن الإدارة الزراعية بسيوة تحت إشراف إدارة المكافحة بمديرية الزراعة قامت بالبدء فى أعمال تشغيل معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما وإطلاقه بحقول النخيل بسيوة لمكافحة الآفات مما يسهم فى خفض نسبة الإصابة إلى أقل من 2%، وكذلك الحصول على منتج خال من المبيدات الضارة والآفات الحشرية مما يضيف للمنتج قيمة اقتصادية ولعدم توطن الطفيل بالواحة. 

 

- تشغيل معمل طفيل الترايكوجراما

واشار إلى علاج عدد 5000 فدان وبدعم وتمويل 250 ألف جنيه من مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، وقامت الإدارة الزراعية بسيوة بالبدء فى أعمال تشغيل معمل طفيل الترايكوجراما لعام 2024. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة للارتقاء بالقطاع الزراعى والحفاظ على الثروة الزراعية خاصة بواحة سيوة مع ما تشتهر به من إنتاج، خاصة التمور.

مركز التنمية المستدامة مركز بحوث الصحراء محافظ مطروح مكافحة سوسة النخيل مطروح

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