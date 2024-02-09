فى عهد السيسى.. قوافل طبية مجانية تجوب القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

أولت الدولة المصرية اهتمامًا بصحة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بالقرى والتجمعات الصحراوية والوصول بالمبادرات الرئاسية إلى المواطنين كافة.

التجمعات الصحراوية

وقال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه يتم الاهتمام بصحة المواطنين بشكل أكبر فى التجمعات الصحراوية والقرى البعيدة عن المستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لهم وصرف العلاج بالمجان فضلًا عن إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة.

المبادرات الرئاسية

وأوضح أنه تتم أيضًا توعية المواطنين من خلال التثقيف الصحي، فضلًا عن تقديم المبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة المصرية للاهتمام بصحة المواطنين بتلك القوافل مثل مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر والأمراض المزمنة.

التخصصات الطبية

وأضاف أن التخصصات الطبية التي تقدمها القافلة "الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الأسنان، تنظيم الأسرة" وتلك التخصصات تم تحديدها من خلال رصد ميداني لاحتياجات المواطنين فى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها.

وأكد في ختام حديثه لـ"الدستور"، أنه يتم تنظيم 10 قوافل شهريًا تجوب القري والتجمعات الصحراوية التي لم تصل الخدمة الطبية لها، وذلك للاهتمام بصحة المواطنين والوصول بالخدمات الصحية إلى أماكنهم، فضلًا عن القوافل الطبية التي يتم تنظيمها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.