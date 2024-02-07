استمرار تقديم الخدمات الطبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية فى مطروح

أعلنت جمعية "الأورمان" أنه جار حاليًا استكمال تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن المحافظة، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في تنفيذ مستهدفها الشهري لعلاج مرضى القلب بمحافظة مطروح، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، دون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، موضحًا أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة مطروح لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.

_ الأسر الأكثر احتياجًا



ولفت «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

_ 192 مريض قلب



يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في مطروح فى إنقاذ حياة أكثر من 192 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من ألف مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 809 عمليات عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 325 نظارة طبية على غير القادرين.