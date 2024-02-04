بـ2000 كرتونة مواد غذائية.. محافظ مطروح يستقبل قافلة للأوقاف

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، قافلة المواد الغذائية بعدد ٢٠٠٠ كرتونة مهداة من وزارة الأوقاف، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

- مواد غذائية

وتضم القافلة إجمالى ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية تضم ٦ أطنان أرز، و٢ طن مكرونة، ومستهدف إهداء ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية لمحافظة مطروح، وصل منها ٣ آلاف كرتونة حتى الآن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعى لتوزيع السلع الغذائية ووصولها إلى الأسر الأكثر احتياجا.

- الأسر الأولى بالرعاية

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود وزارات الأوقاف، برئاسة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزارة التموين برئاسة الدكتور على المصيلحى، ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج- على الدعم الذى يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، ومنها توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة، وفق مخطط مديرية التضامن، بالتعاون مع مجالس المدن المعنية وكشوفات وأعداد المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على وصول المواد الغذائية إلى منازل الأسر الأكثر احتياجا بما يحافظ على حياة كريمة لهم.

وفى سياق آخر، كان قد وجّه اللواء خالد شعيب بمناقشة جهود تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاطا تجاريا وفق اشتراطات ميسرة، وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة.

- تراخيص المحلات

وكلف محافظ مطروح، المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد، بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين طلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف على كافة الإجراءات المتخذة لتطبيق القانون بمحافظة مطروح، وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم فى ظل القانون، مع التعريف به وكيفية التقديم.