الثلاثاء 16 يناير 2024
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محافظات

محافظ مطروح: اعتماد الإيصال والحافظة المميكنة بدلًا من الورقية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على بدء تفعيل العمل بالإيصال المميكن والحافظة المميكنة في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجي بمركز ومدينة مرسى مطروح، وإلغاء التعامل بالإيصال الورقي ٣٣ ع ح والحافظة الورقية ٣٧ ع ح، طبقًا للخطابات الواردة من وزارة المالية. وذلك للمساهمة في سرعة إنجاز أعمال التحصيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووجّه محافظ مطروح باستكمال اعتماد الإيصال المميكن والحافظة المميكنة في باقي مراكز المحافظة وعددها (٧) مراكز، وهي مركز ومدينة الحمام، مركز ومدينة العلمين، مركز ومدينة الضبعة، مركز ومدينة النجيلة، مركز ومدينة سيدى برانى، مركز ومدينة السلوم، مركز ومدينة سيوة، أسوة بما تم في مركز ومدينة مرسى مطروح والديوان العام للمحافظة، وذلك وفقًا لضوابط قرار وزير المالية بهذا الشأن، والبدء في استلام شهادة اعتماد الإيصال المميكن وإلغاء الإيصالات الورقية والحوافظ المميكنة، التي أقرتها لجنة الاعتماد الإلكتروني، مع عقد أكثر من ورشة بالتعاون مع المديرية المالية، حضر فيها الدكتور أيمن السيد العريان، مدير عام الوحدات الحسابية بمطروح، بالإضافة إلى مديرية ومراجعي الحسابات ومديري ومشرفي النظام وموظفي الخزينة بالمركز التكنولوجي للديوان العام ومركز مرسى مطروح، وذلك لاتخاذ إجراءات توحيد أكواد الرسوم للعمل بها على المنظومة، وبنود التحصيل وربطها بالأبواب الموازنية الصحيحة، وتدريب موظفي الخزينة على استخراج الإيصال المميكن وحافظة التوريد النقدية المميكنة من المنظومة، وتدريب مراجعي الوحدات الحسابية على مراجعة البيان المالي، من خلال شاشة الإدارة المالية واستخراج تقارير الخزينة والحوافظ المميكنة وكل تقارير المتحصلات اليومية للمراجعة مع التجميع اليومي للإيصالات الورقية والمميكنة وحوافظ التوريد الورقية والمميكنة وحوافظ التسوية بالخزينة ومراجعتها حسابيًا وكيفية رفعها حسب النموذج المرسل من لجنة الاعتماد للعمل عليه.

وفى السياق، أكد العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شدد على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للجماهير بالمركز التكنولوجي بالمدينة والتيسير على المواطنين مع ما تساهم به المنظومة الجديدة في سرعة الإنجاز، مع ميكنة الخدمات التى تقدمها، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها والقضاء على أي تجاوزات أو فساد مالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي على الإيصال المميكن، والحوافظ المميكنة، للتأكد من تنفيذ جميع الضوابط والاشتراطات تمهيدًا لإصدار الإيصال المميكن والحافظة المميكنة وتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

مطروح محافظ مطروح المركز التكنولوجي الديوان العام مدينة الحمام

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