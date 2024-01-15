محافظ مطروح يعلن بدء تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين مطلع الاسبوع المقبل بمستشفيات (سيوة المركزى - رأس الحكمة المركزى)، وذلك استكمالا لتنفيذًا رؤية القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح.

اعتماد تكويد مستشفى رأس الحكمة المركزي وسيوة المركزي بالمجالس الطبية المتخصصة



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم اعتماد تكويد مستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى سيوة المركزي واعتمادهما بالمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين. وسيتم التشغيل التجريبي وتشكيل اللجان الثلاثية وتدريب المسئولين القائمين بالعمل على الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة لمدة اسبوع لتكون المستشفيات المعتمدة على استعداد لتلقى طلبات المواطنين لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة من مطلع الاسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، قامت مديرية الصحة بمطروح باستصدار 8000 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من اهالي المحافظة بتكلفة اجمالية 14 مليون جنيه خلال عام 2023.

علاج 5500 مريض على نفقة الدولة

وتم علاج أكثر من 5500 مريض على نفقة الدولة حيث بلغ اجمالى تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 14 مليون جنيه‘ منهم 4 مليون و484 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات (الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية).

كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات (الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية) مليون و952 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 5 مليون و583 ألف جنيه‘ كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات (الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة) مليون و981 ألف جنيه.